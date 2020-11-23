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У Києві в гіпермаркеті обірвався ліфт, загинув співробітник

Київ, Понеділок 23 листопада 2020 15:11
У Києві в гіпермаркеті обірвався ліфт, загинув співробітник
Фото: торговий центр (freepik.com)
Автор: Роман Тверденко

У Києві, в одному із супермаркетів обірвався ліфт. Загинув вантажник, який перебував у ньому під час інциденту.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги Києва.

Кабіна ліфту пролетіла шість метрів і на швидкості впала в шахту. Під час цього в ліфті був 52-річний чоловік-вантажник торгового центру. Він помер до приїзду швидкої допомоги.

Нагадаємо, у середині жовтня у Києві у Дніпровському районі обірвався ліфт з медиками швидкої допомоги. На другому поверсі спрацювала система аварійного гальмування і ліфт зупинився.

Також, в листопаді у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода між двома автомобілями, після чого одне з авто влетіло в зупинку громадського транспорту. У результаті аварії були жертви.

Крім цього, в жовтні у Києві сталося лобове зіткнення маршрутки і легкового автомобіля. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали люди.

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