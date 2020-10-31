В Киеве произошло ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

В субботу, 31 октября, в Киеве произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Серьезное лобовое столкновение автомобиля Skoda и маршрутного автобуса произошло на улице Жмаченко, 26. Предварительно, есть пострадавшие. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Серьезное лобовое столкновение автомобиля #Skoda и маршрутного автобуса произошло на улице Жмаченко, 26, возле ЖК «Автограф». Предварительно, есть пострадавшие. Информация уточняется. Posted by Киев Оперативный on Saturday, October 31, 2020

Информация о количестве пострадавших еще уточняется.

Напомним, 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. Водитель внедорожника Land Rover, потеряв контроль за управлением автомобилем, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и совершил наезд на людей, находившихся возле остановки общественного транспорта.

Также РБК-Украина писало, что тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя, который спровоцировал ДТП.