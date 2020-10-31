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В Киеве произошло ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

Киев , Суббота 31 октября 2020 12:11
В Киеве произошло ДТП с маршруткой, есть пострадавшие
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В субботу, 31 октября, в Киеве произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Серьезное лобовое столкновение автомобиля Skoda и маршрутного автобуса произошло на улице Жмаченко, 26. Предварительно, есть пострадавшие. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Серьезное лобовое столкновение автомобиля #Skoda и маршрутного автобуса произошло на улице Жмаченко, 26, возле ЖК «Автограф». Предварительно, есть пострадавшие. Информация уточняется.

Posted by Киев Оперативный on Saturday, October 31, 2020

Информация о количестве пострадавших еще уточняется.

Напомним, 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. Водитель внедорожника Land Rover, потеряв контроль за управлением автомобилем, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и совершил наезд на людей, находившихся возле остановки общественного транспорта.

Также РБК-Украина писало, что тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя, который спровоцировал ДТП.

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