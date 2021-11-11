UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве на Гидропарке загорелось плавучее кафе

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве в районе Гидропарка произошел пожар. Спасатели пытаются потушить огонь на однопалубном плавучем кафе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, инцидент произошел вечером в заливе Днепра вблизи Венецианского моста. Около 21:16 чрезвычайникам удалось локализовать погонь на площади 160 квадратных метров.

"Жертв и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС,

На месте происшествия работают 20 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.

Напомним, ранее на столичном Гидропарке горела плавучая баня.

Кроме того, РБК-Украина писало о пожаре в киевском ресторане на проспекте Победы.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевГСЧСПожар