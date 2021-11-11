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У Києві на Гідропарку загорілося плавуче кафе

Автор: Дмитро Левицький

У Києві в районі Гідропарку сталася пожежа. Рятувальники намагаються загасити вогонь на однопалубному плавучому кафе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, інцидент стався ввечері в затоці Дніпра поблизу Венеціанського мосту. Близько 21:16 надзвичайникам вдалося локалізувати погонь на площі 160 квадратних метрів.

"Жертв та постраждалих немає", - зазначили в ДСНС,

На місці події працюють 20 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, раніше на столичному Гідропарку горіла плавуча лазня.

Крім того, РБК-Україна писало про пожежу в київському ресторані на проспекті Перемоги.

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КиївДСНСПожежа