У Києві на Гідропарку загорілося плавуче кафе
Фото: у Києві горить плавуче кафе (t.me/dsns_telegram)
У Києві в районі Гідропарку сталася пожежа. Рятувальники намагаються загасити вогонь на однопалубному плавучому кафе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, інцидент стався ввечері в затоці Дніпра поблизу Венеціанського мосту. Близько 21:16 надзвичайникам вдалося локалізувати погонь на площі 160 квадратних метрів.
"Жертв та постраждалих немає", - зазначили в ДСНС,
На місці події працюють 20 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, раніше на столичному Гідропарку горіла плавуча лазня.
Крім того, РБК-Україна писало про пожежу в київському ресторані на проспекті Перемоги.