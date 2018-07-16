В Киеве по факту пожара в хостеле полиция открыла дело

Вчера в результате пожара пострадало пять человек

По факту пожара в хостеле, который произошол вчера, 15 июля, на улице Кибальчича, полиция открыла дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечают, хостел горел в Днепровском районе Киева. Пять человек получили ожоги, их госпитализировали в больницу. Очевидцы указывают, что один из жителей общежития облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег, что вызвало пожар в помещении.

"Вчера вечером в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Кибальчича горит хостел", - говорится в сообщении.

Полиция установила, что пострадавшие получили ожоги, когда пытались покинуть помещение. Также сотрудники полиции выяснили, что к пожару причастен один из пострадавших - житель хостела, который после употребления алкоголя облил себя горючей жидкостью и поджег.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве вчера, 15 июля, горел хостел на ул. Кибальчича, в результате чего травмировано 6 человек.