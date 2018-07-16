У Києві за фактом пожежі у хостелі поліція відкрила справу

Новини Надзвичайні події 16.07.2018 - 14:58
Фото: пожежа у Києві (kyiv.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа у Києві (kyiv.dsns.gov.ua)

Вчора внаслідок пожежі постраждало п'ятеро людей

За фактом пожежі у хостелі, яка сталась вчора, 15 липня, на вулиці Кибальчича, поліція відкрила справу. Про це повідомляє прес-служба Головного управлінння Національної поліції у Києві.

Як зазначаться, хостел горів у Дніпровському районі Києва. П’ятеро осіб отримали опіки, їх госпіталізували до лікарні. Очевидці вказують, що один із мешканців гуртожитку облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив, що спричинило пожежу в приміщенні.

"Вчора ввечері  до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кибальчича горить хостел", - йдеться у повідомленні.

Поліція встановила, що постраждалі отримали опіки, коли намагалися покинути приміщення. Також співробітники поліції з’ясували, що до пожежі причетний один із постраждалих - мешканець хостелу, який після вживання алкоголю облив себе запальною рідиною та підпалив. 

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві вчора, 15 липня, горів хостел на вул. Кибальчича, внаслідок чого травмовано 6 осіб.

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Теги:  Київ,  пожежа,  полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС