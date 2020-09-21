ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве эвакуируют Центральный ж/д вокзал из-за сообщения о минировании

Автор: РБК-Украина

В Киеве в понедельник, 21 сентября, поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. В связи с этим проводится эвакуация персонала и пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Здание вокзала проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

При этом отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Самые читаемые новости

"Укрзализныця" просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 11 сентября в Киеве станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыли для пассажиров после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Кроме того, в Украине хотят усилить ответственность за ложное сообщение о минировании.

Добавим, что 1 сентября в Киеве возле Офиса президента задержали мужчину с предметом, похожим на гранату.

Ранее сообщалось, что вблизи Южного вокзала в Киеве выявили подозрительный предмет, из-за чего перекрывали часть прилегающей улицы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевминирование