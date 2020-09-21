В Киеве эвакуируют Центральный ж/д вокзал из-за сообщения о минировании

В Киеве в понедельник, 21 сентября, поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. В связи с этим проводится эвакуация персонала и пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Здание вокзала проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

При этом отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

"Укрзализныця" просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 11 сентября в Киеве станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыли для пассажиров после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Кроме того, в Украине хотят усилить ответственность за ложное сообщение о минировании.

Добавим, что 1 сентября в Киеве возле Офиса президента задержали мужчину с предметом, похожим на гранату.

Ранее сообщалось, что вблизи Южного вокзала в Киеве выявили подозрительный предмет, из-за чего перекрывали часть прилегающей улицы.