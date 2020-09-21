У Києві евакуювали Центральний вокзал через повідомлення про мінування

У Києві в понеділок, 21 вересня, надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу. У зв'язку з цим проводиться евакуація персоналу та пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Будівлю вокзалу перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

При цьому відзначається, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального будинку переходи.

"Укрзалізниця" просить зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 11 вересня в Києві станції метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" закрили для пасажирів після анонімного повідомлення про загрозу вибуху.

Крім того, в Україні хочуть посилити відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування.

Додамо, що 1 вересня в Києві біля Офісу президента затримали чоловіка з предметом, схожим на гранату.

Раніше повідомлялося, що поблизу Південного вокзалу у Києві виявили підозрілий предмет, через що перекривали частину прилеглої вулиці.