В Киеве эвакуируют Центральный ж/д вокзал из-за сообщения о минировании

В Киеве в понедельник вечером, 27 января, поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала, в связи с чем проводится эвакуация персонала и пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Facebook.

Как сообщается, вокзал проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. "Укрзализныця" просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря 2019 года поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Тогда сотрудники и пассажиры вокзала были эвакуированы. Поезда курсировали по графику. Посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы.

Кроме того, 24 января поступило анонимное сообщение о минировании центральных станций метрополитена. В связи с этим временно были закрыты станции метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

Никаких взрывоопасных предметов не нашли. Впоследствии "подземка" возобновила работу в штатном режиме.