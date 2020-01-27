У Києві евакуювали Центральний ж/д вокзал через повідомлення про мінування

Фото: Центральний ж/д вокзал в Києві (РБК-Україна)

Вокзал перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці

В Києві у понеділок ввечері, 27 січня, надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу, у зв'язку з чим проводиться евакуація персоналу та пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці" в Facebook.

Як повідомляється, вокзал перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

"Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального будинку переходи. "Укрзалізниця" просить зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - йдеться в повідомленні.

Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Щойно надійшло анонімне повідомлення про... Опубліковано Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia Понеділок, 27 січня 2020 р.

Нагадаємо, 23 грудня 2019 року надійшло повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу. Тоді працівники та пасажири вокзалу були евакуйовані. Поїзди курсували за графіком. Посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центрального будинку переходи.

Крім того, 24 січня надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. У зв'язку з цим тимчасово були закриті станції метро "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" і "Театральна".

Ніяких вибухонебезпечних предметів не знайшли. Згодом "підземка" відновила роботу в штатному режимі.