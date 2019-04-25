В Киеве снова эвакуируют аэропорт после звонка о бомбе

В Киеве второй раз за неделю эвакуируют аэропорт после сообщения о заминировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта "Киев". На место выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

"В настоящее время правоохранители проводят эвакуацию и проверяют здание и прилегающую к нему территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля из помещения аэропорта "Киев" провели эвакуацию после сообщения о минировании. В тот же день поступил звонок о бомбе в аэропорту Одессы, однако проверка обоих объектов не выявила взрывчатку. Во время осмотра аэропорта "Киев" полицейские эвакуировали около 800 человек. В Одессе были эвакуированы 400 пассажиров и работников аэропорта

Кроме того, 23 апреля в Харькове в течение дня правоохранители 9 раз выезжали на вызовы о закладке взрывчатки в различных объектах.