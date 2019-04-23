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В Харькове за день поступило 9 сообщений о минировании

Новости » Общество    23.04.2019 - 19:40
В Харькове за день поступило 9 сообщений о минировании
Фото: проверка сообщения о минировании (hk.npu.gov.ua)

Все сообщения оказались ложными

В Харькове в течение дня 23 апреля правоохранители в течение дня 9 раз выезжали на вызовы о закладке взрывчатки в различных объектах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Отмечается, что правоохранители осмотрели 40 883 кв. метров зданий и прилегающей территории, эвакуировали 808 граждан.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Никаких взрывоопасных предметов не было найдено.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, сегодня, 23 апреля, проверила сообщение о минировании Международного аэропорта "Киев" ("Жуляны") и Международного аэропорта "Одесса". Во время осмотра аэропорта "Киев" полицейские эвакуировали около 800 человек. В Одессе были эвакуированы 400 пассажиров и работников аэропорта. Взрывчатки не нашли.

РБК-Украина писало, что за сутки 21 апреля в день выборов в Украине в подразделения Национальной полиции поступило 47 ложных сообщений о минировании - 15 таких сообщений зарегистрировано в городе Харьков

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