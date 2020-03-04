В Киеве эвакуировали ж/д вокзал из-за сообщения о минировании

В Киеве эвакуировали весь персонал и пассажиров из центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Facebook.

Как отметили в УЗ, сообщение о заминировании вокзала поступило 4 марта около 15:00. На данный момент работа вокзала временно ограничена, проводится проверка взрывотехниками, кинологами и правоохранителями.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Только поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуированы", - сообщили в "Укрзализныци".

Отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию подземные переходы.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" и Национальная полиция возобновили сопровождение поездов правоохранителями. Полиции в поездах не было с 2013 года.

Также РБК-Украина писало, что в комитет рекомендовал Верховной раде усилить ответственность за ложное минирование. В Раде считают, что в последнее время количество ложных сообщений о минировании приобрело угрожающий масштаб.