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"Укрзализныця" возобновила сопровождение поездов полицейскими

Новости » Общество     04.03.2020 - 15:10
"Укрзализныця" возобновила сопровождение поездов полицейскими
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиции в поездах не было с 2013 года

"Укрзализныця" и Национальная полиция возобновили сопровождение поездов правоохранителями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укрзализныци".

Сообщается, что в рамках пилотного проекту организовали сопровождение правоохранителями двух пассажирских поездов: № 122/121 Николаев - Киев - Ровно и № 24/23 Одесса - Москва.

"Почему начали с этих поездов? Потому что в этих зафиксировано больше правонарушений. Будет ли сопровождение полиции на других поездах? "Укрзализныця" и Национальная полиция работают над совместным планом действий по увеличению количества поездов, которые будут курсировать в сопровождении правоохранителей", - говорится в сообщении.

Отметим, с 2013 года правоохранителей лишили функций обеспечения общественного порядка в пассажирских поездах.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины пока не согласовало повышение тарифов на проезд железнодорожным транспортом, которое планировали начать с 1 марта 2020 года. Повышение тарифов планировалось проводить поэтапно - с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

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