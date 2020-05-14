У Києві та ще двох областях виявлено найбільшу кількість нових випадків COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чернівецька область продовжує утримувати лідерство за темпами поширення коронавіруса

В Україні за добу найбільша кількість нових випадків коронавіруса зафіксовано у Чернівецькій та Харківській областях, а також у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення COVID-19 РНБО України.

Так, Чернівецька область продовжує утримувати лідерство за темпами поширення вірусу - за добу підтвердили 72 нових захворювань. У Києві було виявлено 52 випадки, в Харківській області - 41.

Ситуація по кількості нових випадків COVID-19 по областях така:

Вінницька обл. +26;

Волинська обл. +25;

Дніпропетровська обл. +8;

Донецька обл. +15;

Житомирська обл. +3;

Закарпатська обл. +27;

Запорізька обл. +16;

Івано-Франківська обл. +22;

Київ р. +52;

Київська обл. +18;

Кіровоградська обл. +4;

Луганська обл. +0;

Львівська обл. +34;

Миколаївська обл. +3;

Одеська обл. +13;

Полтавська обл. +0;

Рівненська обл. +17;

Сумська обл. +1;

Тернопільська обл. +5;

Харківська обл. +41;

Херсонська обл. +0;

Хмельницька обл. +13;

Черкаська обл. +2;

Чернівецька обл. +72;

Чернігівська обл. +5.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість заражених коронавірусом до 16 847 осіб. За добу зафіксували ще 422 випадків COVID-19, що на 20 більше, ніж за 12 травня. Померли за добу 17 пацієнтів з коронавірусом. Всього жертвами стали 456 осіб.