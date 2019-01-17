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В Киеве еще две станции метро обустроят для людей с инвалидностью

Новости » Общество    17.01.2019 - 14:12
В Киеве еще две станции метро обустроят для людей с инвалидностью
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ремонт запланирован на станциях "Политехнический институт" и "Сырец"

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердил рабочие проекты капитального ремонта станций метро "Сырец" и "Политехнический институт", чтобы обустроить их для людей с инвалидностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМДА.

Как отмечается, на станциях подземки заменят на современные:

  • систему визуальной информации (навигации) для пассажиров;
  • вторичные и торцевые табло электрочасы;
  • буквы названия станции (например, эмблемы "М") с увеличением размеров;
  • двери типа "метро" с устройством крайних дверей с шириной прохода 900 мм;
  • существующие устройства автоматической системы прохождения пассажиров метрополитена в вестибюле станции;
  • разграничительные и ограждающие барьеры (с их стационарным закреплением)

Также на станциях запланировано обустройство дверей пометками "вход-выход" с соответствующими пиктограммами, установка оборудования рабочего места дежурного на станции переговорным устройством "очередной-пассажир", устройство тактильно-контрастных направляющих полос на подходах к станции и на станции, предупредительные тактильные полосы типа шутц-линий (с тактильной плитки) вдоль платформы, контрастные (ярко-желтого цвета) предупреждающие тактильные или из устойчивого к истиранию (долговечного) материала полосы на краях первой и последней ступенек на всех существующих лестничных маршах станции

Кроме того, обустроят дополнительные стационарные поручни возле подъемников, пандусов и візкових съездов, а также установят видеокамеры для телеконтроля за всеми зонами станции.

Сообщается, что капитальный ремонт будет проходить за счет средств столичного бюджета.

Ранее РБК-Украина писало, что бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов в киевском метрополитене отменен не будет.

Напомним, 17 января "Укрзализныця" запустила продажу онлайн-билетов для людей с инвалидностью.

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