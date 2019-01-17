В Киеве еще две станции метро обустроят для людей с инвалидностью

Ремонт запланирован на станциях "Политехнический институт" и "Сырец"
Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердил рабочие проекты капитального ремонта станций метро "Сырец" и "Политехнический институт", чтобы обустроить их для людей с инвалидностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМДА.
Как отмечается, на станциях подземки заменят на современные:
Также на станциях запланировано обустройство дверей пометками "вход-выход" с соответствующими пиктограммами, установка оборудования рабочего места дежурного на станции переговорным устройством "очередной-пассажир", устройство тактильно-контрастных направляющих полос на подходах к станции и на станции, предупредительные тактильные полосы типа шутц-линий (с тактильной плитки) вдоль платформы, контрастные (ярко-желтого цвета) предупреждающие тактильные или из устойчивого к истиранию (долговечного) материала полосы на краях первой и последней ступенек на всех существующих лестничных маршах станции
Кроме того, обустроят дополнительные стационарные поручни возле подъемников, пандусов и візкових съездов, а также установят видеокамеры для телеконтроля за всеми зонами станции.
Сообщается, что капитальный ремонт будет проходить за счет средств столичного бюджета.
Ранее РБК-Украина писало, что бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов в киевском метрополитене отменен не будет.
Напомним, 17 января "Укрзализныця" запустила продажу онлайн-билетов для людей с инвалидностью.