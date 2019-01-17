У Києві ще дві станції метро облаштують для людей з інвалідністю

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ремонт запланований на станціях "Політехнічний інститут" та "Сирець"

Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила робочі проекти капітального ремонту станцій метро "Сирець" та "Політехнічний інститут", щоб облаштувати їх для людей з інвалідністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як зазначається, на станціях підземки замінять на сучасні:

систему візуальної інформації (навігації) для пасажирів;

вторинні та торцеві табло електрогодинників;

літери назви станції (наприклад, емблеми "М") зі збільшенням розмірів;

двері типу "метро" із влаштуванням крайніх дверей із шириною проходу 900 мм;

існуючі пристрої автоматичної системи проходження пасажирів до метрополітену у вестибюлі станції;

розмежувальні та огороджувальні бар’єри (з їх стаціонарним закріпленням).

Також на станціях заплановано облаштування дверей позначками "вхід-вихід" із відповідними піктограмами, встановлення обладнання робочого місця чергового на станції переговорним пристроєм "черговий-пасажир", улаштування тактильно-контрастних направляючих смуг на підходах до станції і на станції, попереджувальні тактильні смуги типу шутц-ліній (із тактильної плитки) уздовж платформи, контрастні (яскраво-жовтого кольору) попереджувальні тактильні або зі стійкого до стирання (довговічного) матеріалу смуги на краях першої та останньої сходинок на всіх існуючих сходових маршах станції.

Крім того, облаштують додаткові стаціонарні поручні біля підйомників, пандусів та візкових з’їздів, а також встановлять відеокамери для телеконтролю за всіма зонами станції.

Повідомляється, що капітальний ремонт відбуватиметься за рахунок коштів столичного бюджету.

Раніше РБК-Україна писало, що безкоштовний проїзд для пенсіонерів та інвалідів у київському метрополітені скасовано не буде.

Нагадаємо, 17 січня "Укрзалізниця" запустила продаж онлайн-квитків для людей з інвалідністю.