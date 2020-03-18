В Киеве экс-полицейский пытался похитить мужа секретаря Верховного суда

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Сам же организатор через шантаж и запугивание хотел заставить жену потерпевшего - секретаря Верховного суда Украины - заплатить 300 тысяч долларов выкупа

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили похищение с целью получения выкупа судьи в отставке Высшего хозяйственного суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сообщается, что организатором преступления является бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области. Таким способом он решил улучшить свое материальное положение.

"По замыслу злоумышленника его сообщник должен был похитить судью с места проживания в столице и насильно удерживать в одном из киевских гаражей. Сам же организатор через шантаж и запугивание хотел заставить жену потерпевшего - секретаря Верховного суда Украины - заплатить 300 тысяч долларов выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника. Правоохранители провели в Киеве имитацию похищения исчезновения "жертвы". Чтобы замести следы и избежать разоблачения, организатор для ведения переговоров приобрел отдельные средства связи и осуществлял звонки из Кременчуга Полтавской области. Задержали заказчика похищения на одной из автозаправок на Кировоградщине после получения оговоренного выкупа", - говорится в сообщении.

На самом же деле исчезновение бывшего судьи было инсценировано сотрудниками спецслужбы, и после получения заказчиком оговоренной суммы выкупа он был задержан оперативниками СБУ.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины (от 7 до 12 лет).

Напомним, полиция разоблачила преступную группу, которая занималась вымогательством и похищением людей и требовала возвращения мнимых долгов. Сумма денег, полученных преступных путем, составляет около 11 миллионов гривен.

Как сообщало РБК-Украина, в Черкасской области двое злоумышленников избили и пытались похитить местного предпринимателя. По данным правоохранителей, двое мужчин под видом покупки автомобиля избили местного предпринимателя, надели наручники и пытались вывезти его за пределы города. Потерпевшему удалось убежать и обратиться за помощью к полиции.