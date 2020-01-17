В Черкасской области злоумышленники пытались похитить предпринимателя

Фото: изъятое оружие (ch.npu.gov.ua)

Полиция установила и задержала злоумышленников

В Черкасской области двое злоумышленников избили и пытались похитить местного предпринимателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, двое мужчин под видом покупки автомобиля избили местного предпринимателя, надели наручники и пытались вывезти его за пределы города. Потерпевшему удалось убежать и обратиться за помощью к полиции.

Отмечается, что в ходе розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение похищенного автомобиля и изъяли вещественные доказательства на месте происшествия, которые помогли установить личность одного из нападавших.

"Им оказался житель Киевской области. Его на следующий же день задержали на территории города Черкассы. Также правоохранители установили и его сообщника, им оказался родной брат задержанного. Местонахождение его установлено. Его задержали на территории Киевской области", - рассказали в полиции.

В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях злоумышленников были обнаружены балаклава, форма работников полиции, пластиковые хомуты, которыми планировалось связывать потерпевшего, шприцы с неизвестным веществом и стартовые пакеты от сим-карт.

"В настоящее время оба нападавших задержаны согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители устанавливают других участников преступной группы, которые могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.

По факту угона автомобиля, объединенного с насилием, было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса. Решается вопрос о возбуждении других уголовных производств.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция разоблачила преступную группу, которая занималась вымогательством и похищением людей и требовала возвращения мнимых долгов. Сумма денег, полученных преступных путем, составляет около 11 миллионов гривен.