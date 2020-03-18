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У Києві екс-поліцейський намагався викрасти чоловіка секретаря Верховного суду

Новини » Надзвичайні події     18.03.2020 - 19:22
У Києві екс-поліцейський намагався викрасти чоловіка секретаря Верховного суду
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Сам же організатор через шантаж та залякування хотів змусити дружину потерпілого - секретаря Верховного суду України - заплатити 300 тисяч доларів викупу

Співробітники Служби безпеки України попередили викрадення з метою отримання викупу судді у відставці Вищого господарського суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що організатором злочину є колишній начальник Олександрійського ДАІ УМВС України в Кіровоградській області. У такий спосіб даїшник вирішив покращити своє матеріальне становище.

"За задумом зловмисника його спільник мав викрасти суддю із місця приживання у столиці та насильно утримувати в одному із київських гаражів. Сам же організатор через шантаж та залякування хотів змусити дружину потерпілого - секретаря Верховного суду України - заплатити 300 тисяч доларів викупу. Гроші жінка мала передати через його спільника. Правоохоронці здійснили у Києві імітацію зникнення викрадення "жертви". Аби замести сліди та уникнути викриття, організатор для ведення переговорів придбав окремі засоби зв’язку і здійснював дзвінки із Кременчука Полтавської області. Затримали замовника викрадення на одній із автозаправок на Кіровоградщині після отримання обумовленого викупу", - йдеться у повідомленні.

Насправді ж зникнення колишнього судді було інсценовано співробітниками спецслужби, і після отримання замовником обумовленої суми викупу його було затримано оперативниками СБУ.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України (від 7 до 12 років).

Нагадаємо, поліція викрила злочинну групу, яка займалася здирництвом і викраденням людей та вимагала повернення уявних боргів. Сума грошей, одержаних злочинних шляхом, становить близько 11 мільйонів гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, у Черкаській області двоє зловмисників побили та намагалися викрасти місцевого підприємця. За даними правоохоронців, двоє чоловіків під виглядом купівлі автомобіля побили місцевого підприємця, надягли кайданки та намагалися вивезти його за межі міста. Потерпілому вдалося втекти та звернутися за допомогою до поліції.

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