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В Киеве на двух улицах восстановили водоснабжение после аварии

Автор: Артур Родивилов

Вечером в воскресенье, 29 ноября, коммунальщики провели ремонт и восстановили водоснабжение в центре Киева. В результате аварии без воды остались две улицы.

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Об этом сообщили в КГГА.

Ранее коммунальщики говорили, что ремонт может затянуться до утра 30 ноября.

"Сейчас все жители уже имеют воду в кранах. На месте проведения ремонтных работ выполняется благоустройство", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 ноября в центре Киева произошла авария трубопровода в связи с чем без воды остались жители Большой Житомирской и Львовской площади.

В предыдущий раз в Киеве из-за плановых работ водоснабжение останавливали 10-11 ноября на улицах Щербаковского, Стеценко, Сторожкова, Центральной и Турчина.

Также в начале ноября в Киеве на левом берегу приостанавливали постоянную подачу электричества. Это произошло из-за мужчины, который залез на высоковольтную опору.

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