В Киеве на двух улицах отключили воду на ночь: список адресов

В Киеве на двух улицах отключили водоснабжение. Ориентировочно его возобновят утром в понедельник, 30 ноября.
Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.
Специалисты устраняют аварию на водопроводе. Из-за этого вечером и ночью не будет водоснабжения по следующим адресам:
Проблему должны устранить ориентировочно к утру 30 ноября. На время отсутствия водоснабжения автоцистерны с питьевой водой будут находиться на улице Большая Житомирская, 24 и на Львовской площади, 4.
В предыдущий раз в Киеве из-за плановых работ водоснабжение останавливали 10-11 ноября на улицах Щербаковского, Стеценко, Сторожкова, Центральной и Турчина.
Также в начале ноября в Киеве на левом берегу приостанавливали постоянную подачу электричества. Это произошло из-за мужчины, который залез на высоковольтную опору.