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В Киеве на двух улицах отключили воду на ночь: список адресов

Киев, Воскресенье 29 ноября 2020 19:16
В Киеве на двух улицах отключили воду на ночь: список адресов
Фото: кран с водой (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве на двух улицах отключили водоснабжение. Ориентировочно его возобновят утром в понедельник, 30 ноября.

Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

Специалисты устраняют аварию на водопроводе. Из-за этого вечером и ночью не будет водоснабжения по следующим адресам:

  • ул. Большая Житомирская 24, 24-Б, 26, 26-Б, 28, 30, 30-А, 34, 38, 40, 26-В;
  • Львовская площадь, 4, 4-А, 6.

Проблему должны устранить ориентировочно к утру 30 ноября. На время отсутствия водоснабжения автоцистерны с питьевой водой будут находиться на улице Большая Житомирская, 24 и на Львовской площади, 4.

В предыдущий раз в Киеве из-за плановых работ водоснабжение останавливали 10-11 ноября на улицах Щербаковского, Стеценко, Сторожкова, Центральной и Турчина.

Также в начале ноября в Киеве на левом берегу приостанавливали постоянную подачу электричества. Это произошло из-за мужчины, который залез на высоковольтную опору.

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