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У Києві на двох вулицях відновили водопостачання після аварії

Автор: Артур Родивилов

Увечері в неділю, 29 листопада, комунальники провели ремонт і відновили водопостачання в центрі Києва. В результаті аварії без води залишились дві вулиці.

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Про це повідомили в КМДА.

Раніше комунальники говорили, що ремонт може затягнутися до ранку 30 листопада.

"Зараз всі жителі вже мають воду в кранах. На місці проведення ремонтних робіт виконується доброустрій", - йдеться в повідомленні.

В попередній раз в Києві через планові роботи водопостачання зупиняли 10-11 листопада на вулицях Щербаківського, Стеценка, Сторожкова, Центральній і Турчина.

Також на початку листопада в Києві на лівому березі припиняли постійну подачу електрики. Це сталося через чоловіка, який заліз на високовольтну опору.

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