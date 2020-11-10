В Киеве на ночь на четырех улицах отключат воду: список адресов

В Киеве в ночь на среду в ряде домов не будет воды. Будут выполняться плановые работы.
Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.
Работы будут выполняться на углу улиц Щербаковского и Выговского. Из-за этого не будет воды с 22:00 вторника до 8:00 среды в домах по следующим адресам:
Напомним, в понедельник Национальный музей народной архитектуры и быта "Пирогово" закрыли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.
Также сообщалось, что в течение недели пять регионов Украины сохранят лидерство по заболеваемости COVID-19. Речь идет о Киеве, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.