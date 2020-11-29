У Києві на двох вулицях відключили воду на ніч: список адрес

У Києві на двох вулицях відключили водопостачання. Орієнтовно його відновлять вранці в понеділок, 30 листопада.
Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація.
Фахівці усувають аварію на водогоні. Через це ввечорі і вночі не буде водопостачання за наступними адресами:
Проблему повинні вирішити орієнтовно до ранку 30 листопада. На час відсутності водопостачання автоцистерни з питною водою будуть перебувати на вулиці Велика Житомирська, 24 і на Львівській площі, 4.
В попередній раз в Києві через планові роботи водопостачання зупиняли 10-11 листопада на вулицях Щербаківського, Стеценка, Сторожкова, Центральній і Турчина.
Також на початку листопада в Києві на лівому березі припиняли постійну подачу електрики. Це сталося через чоловіка, який заліз на високовольтну опору.