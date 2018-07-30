В Киеве на две недели ограничили движение по одной из центральных улиц

Движение по улице Рейтарской ограничили до 12 августа

В центре Киеве до 12 августа ограничили движение по улице Рейтарской. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что в связи с продолжением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на ул. Рейтарской на участке от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара будет частично ограничено движение транспорта до 12 августа 2018 года.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в столице состоялся ряд массовых мероприятий, в связи с этим в течение 24, 27 и 28 июля в центре было ограничено движение всех видов транспорта.