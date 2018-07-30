У Києві на два тижні обмежили рух по одній з центральних вулиць

Новини Суспільство 30.07.2018 - 14:55
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Рух по вулиці Рейтарській обмежили до 12 серпня

У центрі Києві до 12 серпня обмежили рух по вулиці Рейтарській. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що у зв'язку з продовженням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на вул. Рейтарській на ділянці від вул. Золотоворітської до вул. Олеся Гончара частково обмежено рух транспорту до 12 серпня 2018 року.

Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, в Києві з нагоди 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України в столиці відбувся ряд масових заходів, у зв'язку з цим протягом 24, 27 і 28 липня у центрі було обмежено рух всіх видів транспорту.

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Теги:  Київ,  ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС