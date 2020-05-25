В Киеве в ДТП пострадали двое детей

В Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали двое детей. Инцидент произошел на площади Победы.

Об этом говорится на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

Как сообщается, ДТП произошло, когда водитель автомобиля Infiniti двигался с Дмитриевской прямо, в то время как автомобиль Ford поворачивал налево. В результате столкновения пострадали двое детей, находившихся в обеих машинах. Как отмечается, их госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".

По словам очевидцев, не сработали подушки безопасности, однако повреждения автомобилей достаточно большие. Также они предполагают, что дети будут жить.

Напомним, в Ровном Daewoo Lanos протаранил троллейбус, в результате чего пострадали четверо пассажиров легковушки.

Кроме того, на автодороге Киев-Чоп грузовик протаранил микроавтобус, который перевозил пассажиров.

Также РБК-Украина писало, что в Винницкой области внедорожник Ford Explorer врезался в дерево, в нем находились 6 человек.