ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві внаслідок ДТП перекинулася патрульна машина, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    15.08.2019 - 15:00
У Києві внаслідок ДТП перекинулася патрульна машина, є постраждалі
Фото: ДТП з поліцейським авто (facebook.com/KyivOperativ)

Водій Audi перекинула службовий Renault

У четвер, 15 серпня близько 12:00, у Києві, на перехресті вул. Берлінського і Щусєва сталася ДТП за участю автомобіля Audi і поліцейського Renault. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний.

За попередньою інформацією, жінка не помітила, що інші водії віддали перевагу в русі службовому авто, тому врізалася в машину.

"Попередньо, жінка за кермом Audi рухалася по вул. Берлінського, а Renault з увімкненими проблисковими маяками - по Щусєва. Всі авто зупинилися, щоб віддати перевагу в русі службовому авто, а водій Audi не побачила", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті удару автомобіль правоохоронців перекинувся на бік. Є постраждалі, але травми виявилися серйозними і допомогу вони отримали на місці.

"Зараз на місці працюють правоохоронці, які повинні з'ясувати всі причини аварії. Між тим, рух транспорту ускладнений, по можливості - краще об'їхати", - уточнюється.


Фото: ДТП с полицейским авто (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва п'яний чоловік без прав влаштував ДТП з чотирма автомобілями
У Львівській області сталося потрійне ДТП з постраждалими У Києві на ходу загорілася маршрутка
Новини України КиївДТПполииця
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся