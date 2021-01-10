В Киеве из-за ДТП остановлено движение трамваев

Фото: ДТП с трамваем (Патрульная полиция)

В Киеве столкнулись микроавтобус и городской трамвай. В результате остановлено движение трамваев на улице Николая Закревского.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Авария произошла на улице Николая Закревского. Движение трамваев остановлено в обоих направлениях. Движение автомобилей затруднено.

В пресс-службе "Киевпастранс" сообщают, что задерживается движение трамваев №33К по ул. Закревского, 20 в направлении ул. Сабурова.

Напомним, в Одессе произошло масштабное ДТП. В результате столкновения пяти автомобилей погибли несколько человек.

Также во Львовской области в Пустомытовском районе на трассе Киев - Чоп 2 января автомобиль BMW столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В дорожно-транспортном происшествии пострадали девять человек.

Кроме того, в Житомирской области автомобиль сбил двух детей. Один ребенок от полученных травм погибла. Водитель автомобиля имел признаки алкогольного опьянения.