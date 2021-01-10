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У Києві через ДТП зупинено рух трамваїв

Київ, Неділя 10 січня 2021 12:56
У Києві через ДТП зупинено рух трамваїв
Фото: ДТП з трамваєм (Патрульна поліція)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві зіткнулись мікроавтобус та міський трамвай. В результаті зупинено рух трамваїв на вулиці Миколи Закревського.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції міста.

Аварія сталась на вулиці Миколи Закревського. Рух трамваїв зупинено в обох напрямках. Рух автомобілів ускладнено.

У прес-службі "Київпастранс" повідомляють, що затримується рух трамваїв №33К по вул. Закревського, 20 в напрямку вул. Сабурова.

Нагадаємо, в Одесі сталася масштабна ДТП. В результаті зіткнення п'яти автомобілів загинули декілька людей.

Також у Львівській області в Пустомитівському районі на трасі Київ - Чоп 2 січня автомобіль BMW зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. У дорожньо-транспортній пригоді постраждали дев'ять осіб.

Крім того, у Житомирській області автомобіль збив двох дітей. Одна дитина від отриманих травм загинула. Водій автомобіля мав ознаки алкогольного сп'яніння.

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