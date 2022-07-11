В Киеве чувствуется запах гари: в ГСЧС назвали причину

В понедельник, 11 июля, в Киеве с самого утра чувствуется запах гари. Причиной является тление торфяников в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

"На севере области в Новой Гребле, Бородянской ОТГ, тлеют торфяники. Ветер несет запах дыма в сторону столицы. Показатели воздуха в пределах нормы", - подчеркивают спасатели. При этом в ГСЧС отметили, что в случае, если жители столицы до сих пор чувствуют запах гари, необходимо плотно закрыть окна и двери и подождать, пока запах рассеется, только после этого можно открывать.