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У Києві відчувається запах гару: У ДСНС назвали причину

Фото: у Києві відчувається запах гару (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 11 липня, в Києві з самого ранку відчувається запах гару. Причиною є тління торфовищ в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Telegram.

"На півночі області в Новій Греблі, Бородянській ОТГ, тліють торфовища. Вітер несе запах диму в бік столиці. Показники повітря в межах норми", - підкреслюють рятувальники.

При цьому в ДСНС зазначили, що у разі, якщо жителі столиці досі відчувають запах гару, необхідно щільно закрити вікна і двері та почекати, поки запах розсіється, тільки після цього можна відкривати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві та області очікується різке погіршення погодних умов. Найближчої години столицю накриє гроза.

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КиївДСНС