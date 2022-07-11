На Киев и область надвигается гроза
В Киеве и области ожидается резкое ухудшение погодных условий. В ближайший час столицу накроет гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Telegram.
По данным синоптиков, непогода в столице продержится до конца суток.
В КГГА добавили, что в Киеве возможны подтопления дорожных сетей, в связи с чем будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор".
В то же время специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь. При сильном ветре следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними авто.
Напомним, 11 июля по всей территории ожидаются дожди с грозами, местами шквалы и град.
Кроме того, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какого лета в этом году следует ждать украинцам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.