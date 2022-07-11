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На Киев и область надвигается гроза

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Киев, Понедельник 11 июля 2022 14:52
На Киев и область надвигается гроза Фото: На Киев и область надвигается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве и области ожидается резкое ухудшение погодных условий. В ближайший час столицу накроет гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Telegram.

По данным синоптиков, непогода в столице продержится до конца суток.

В КГГА добавили, что в Киеве возможны подтопления дорожных сетей, в связи с чем будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор".

В то же время специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь. При сильном ветре следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними авто.

Напомним, 11 июля по всей территории ожидаются дожди с грозами, местами шквалы и град.

Кроме того, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какого лета в этом году следует ждать украинцам.

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