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В Киеве чувствуется запах гари: в ГСЧС назвали причину

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Киев, Понедельник 11 июля 2022 15:22
В Киеве чувствуется запах гари: в ГСЧС назвали причину Фото: в Киеве чувствуется запах гари (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 11 июля, в Киеве с самого утра чувствуется запах гари. Причиной является тление торфяников в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

"На севере области в Новой Гребле, Бородянской ОТГ, тлеют торфяники. Ветер несет запах дыма в сторону столицы. Показатели воздуха в пределах нормы", - подчеркивают спасатели.

При этом в ГСЧС отметили, что в случае, если жители столицы до сих пор чувствуют запах гари, необходимо плотно закрыть окна и двери и подождать, пока запах рассеется, только после этого можно открывать.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве и области ожидается резкое ухудшение погодных условий. В ближайший час столицу накроет гроза.

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Киев ГСЧС
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