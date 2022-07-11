У Києві відчувається запах гару: У ДСНС назвали причину

У понеділок, 11 липня, в Києві з самого ранку відчувається запах гару. Причиною є тління торфовищ в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Telegram.

"На півночі області в Новій Греблі, Бородянській ОТГ, тліють торфовища. Вітер несе запах диму в бік столиці. Показники повітря в межах норми", - підкреслюють рятувальники. При цьому в ДСНС зазначили, що у разі, якщо жителі столиці досі відчувають запах гару, необхідно щільно закрити вікна і двері та почекати, поки запах розсіється, тільки після цього можна відкривати.