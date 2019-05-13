В Киеве частично ограничено движение транспорта на улице Златоустовской

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничение движения транспорта будет действовать до 17:00

В Киеве сегодня, 13 мая, до 17:00 будет частично ограничено движение транспорта на ул. Златоустовской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Сообщается, что с 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом на ул. Златоустовской на участке от ул. Павловской до ул. Речной будет частично ограничено движение транспорта.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве утром 13 мая образовались пробки на основных магистралях.

По состоянию на 09:15 в пробках стоит транспорт на Большой окружной в районе станции метро "Академгородок" и съездов на дорогу на Вишневое. Также наблюдаются заторы на въездах в Киев по проспекту Победы до станции метро "Политехнический институт", по проспекту Леся Курбаса, по Голосеевскому проспекту до станции метро "Голосеевская".

На левобережной части движение затруднено на проспекте Ватутина, Броварском проспекте, проспекте Соборности и на мосту Патона, а также на Дарницком шоссе и проспекте Бажана в направлении правобережной части.