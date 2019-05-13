У Києві частково обмежено рух транспорту на вулиці Златоустівській

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження руху транспорту діятиме до 17:00

У Києві сьогодні, 13 травня, до 17:00 буде частково обмежено рух транспорту на вул. Златоустівській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Повідомляється, що з 09:00 до 17:00 у зв'язку з ремонтом на вул. Златоустівській на ділянці від вул. Павлівської до вул. Річної буде частково обмежено рух транспорту.

"Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві вранці 13 травня утворилися затори на основних магістралях.

За станом на 09:15 у заторах стоїть транспорт на Великій окружній в районі станції метро "Академмістечко" і з'їздів на дорогу на Вишневе. Також спостерігаються затори на в'їздах до Києва по проспекту Перемоги до станції метро "Політехнічний інститут", по проспекту Леся Курбаса, по Голосіївському проспекту до станції метро "Голосіївська".

На лівобережній частині рух ускладнено на проспекті Ватутіна, Броварському проспекті, проспекті Соборності і на мосту Патона, а також на Дарницькому шосе і проспекту Бажана у напрямку правобережної частини.