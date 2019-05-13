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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Происшествия    13.05.2019 - 09:28
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки растянулись на несколько километров по проспекту Победы

В Киеве утром 13 мая образовались пробки на основных магистралях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

По состоянию на 09:15 в пробках стоит транспорт на Большой окружной в районе станции метро "Академгородок" и съездов на дорогу на Вишневое. Также наблюдаются заторы на въездах в Киев по проспекту Победы до станции метро "Политехнический институт", по проспекту Леся Курбаса, по Голосеевскому проспекту до станции метро "Голосеевская". Кроме того, традиционно для этого времени суток в пробках остановился центр Киева, Подол и малая кольцевая.

На левобережной части движение затруднено на проспекте Ватутина, Броварском проспекте, проспекте Соборности и на мосту Патона, а также на Дарницком шоссе и проспекте Бажана в направлении правобережной части.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве

Напомним, на прошлой неделе в Киеве на Кольцевой дороге в результате столкновения автомобиля "ВАЗ" и припаркованного грузовика "МАН" погибли водитель и пассажир легковушки. Позже оказалось, что в аварии погибли военнослужащие.

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