В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту из-за ремонта

В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение астотранспорта в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор" в Facebook.

Как сообщается, ограничение будет действовать 18 декабря до 18:00, а также 19 декабря с 09:00 до 18:00.

"Пользуясь благоприятными погодными условиями КП "Киевавтодормост" проводит текущие ремонтные работы на Южном мосту. Работают на крайней правой полосе в направлении Левого берега", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на мосту Патона частично ограничили движение в связи с аварийной просадкой. Ограничение будет действовать до 06:00 23 декабря.

Кроме того, с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонтные работы.

Добавим, что в Киеве с 18 по 20 декабря, будет перекрыта дорога на проспекте Науки в районе железнодорожного переезда в связи с ремонтными работами.