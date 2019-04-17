ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Києві частково обмежать рух на Південному мосту

Новини » Суспільство    17.04.2019 - 15:35
В Києві частково обмежать рух на Південному мосту
Ілюстративне фото (Автоцентр)

У зв'язку з ремонтними роботами 19 квітня до 22 квітня частково обмежать рух транспорту

У п'ятницю, 19 квітня, в Києві частково обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, у зв'язку з ремонтними роботами 19 квітня із 23:00 до 22 квітня 04:00 буде частково обмежено рух транспорту у напрямку із проспекту Миколи Бажана на Столичне шосе. 

"Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у столиці з 13 по 20 квітня буде діяти обмеження руху транспорту через проспект Перемоги. Зазначається, що рух транспорту обмежать у зв'язку з демонтажем прогонової будови Шулявського шляхопроводу.

Крім того, з 10 до 30 квітня діятимуть обмеження руху транспорту на вулиці Івана Федорова. Зазначається, що рух обмежать у зв'язку з реконструкцією вулиці Івана Федорова на ділянці від вулицы Великої Васильківської до вулиці Предславинській.

Також в Києві з 9 квітня частково закривається рух транспорту на проспекті Академіка Паладіна, біля станції метро "Академмістечко". У зв'язку з виконанням робіт по капітальному ремонту рух транспорту по непарній стороні на ділянці від вулиці Академіка Булаховського до Кільцевої дороги буде закрито. Рух транспорту буде здійснюватися по зустрічному напрямку.

Київ ввечері зупинився в заторах На Київ насуваються заморозки
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ограничение движениятранспортКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся