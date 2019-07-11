В Киеве частично ограничат движение возле станции метро "Днепр"

В Киеве частично ограничат движение транспорта возле станции метро "Днепр" в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 12 июля начинается ремонт транспортного узла вблизи этой станции метрополитена.

"В частности, эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе (съезд к мосту Метро). Будем обновлять конструкции путепровода (в частности, ригели)", - говорится в сообщении.

Ремонт продлится с 12 по 25 июля. На это время движение транспорта будет частично ограничено.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничение движения для грузовиков. В полиции сообщали, что значительная интенсивность движения грузовиков, а также повышение температуры воздуха выше +28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образования на них продольной и усадочной деформации.

Кроме того, в Киеве весь общественный транспорт продолжит свою работу на время проведения музыкального фестиваля "Atlas Weekend". В ночь с 12 на 13 июля общественный транспорт будет работать на час дольше.