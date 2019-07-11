У Києві частково обмежать рух біля станції метро "Дніпро"

Обмеження діятиме з 12 по 25 липня
У Києві частково обмежать рух транспорту біля станції метро "Дніпро" у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, 12 липня розпочинається ремонт транспортного вузла поблизу цієї станції метрополітену.
"Зокрема, естакади з Дніпровського узвозу на Набережне шосе (з'їзд до мосту Метро). Будемо оновлювати конструкції шляхопроводу (зокрема, ригелі)", - йдеться в повідомленні.
Ремонт триватиме з 12 по 25 липня. На цей час рух транспорту буде частково обмежено.
Крім того, в Києві весь громадський транспорт продовжить свою роботу на час проведення музичного фестивалю "Atlas Weekend". В ніч з 12 на 13 липня громадський транспорт працюватиме на годину довше.