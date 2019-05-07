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В Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Эспланадной

Новости » Общество    07.05.2019 - 14:30
В Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Эспланадной
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение транспорта будет ограничено из-за ремонта

С 22:00 9 мая до 08:00 10 мая в связи с ремонтом на улице Эспланадной на участке от улицы Бассейной к улице Рогнединской будет частично ограничено движение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Ранее сообщается, что в Киеве частично ограничат движение транспорта на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод. Ограничение будет действовать с 2 по 12 мая.

Напомним, что с 21:00 26 апреля до 06:00 2 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту действовало ограничение в движении транспорта.

Также движение было ограничено на мосту Патона с 08:00 28 апреля до 06:00 2 мая в связи с выполнением работ по ремонту плиты проезжей части. Движение ограничили в первой полосе движения в направлении бульвара Дружбы Народов.

Кроме того, в Киеве на Пасху и в поминальные дни весь городской транспорт работал дольше. В частности, была продолжена работа наземного пассажирского транспорта в ночь с субботы на воскресенье на один час и работу 28 апреля на один час раньше.

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