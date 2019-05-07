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У Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Еспланадній

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 14:30
У Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Еспланадній
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух транспорту буде обмежений через ремонт

Із 22:00 9 травня до 08:00 10 травня у зв’язку із ремонтом на вулиці Еспланадній на ділянці від вулиці Басейної до вулиці Рогнідинської буде частково обмежено рух. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Раніше повідомляється, що у Києві частково обмежать рух транспорту на эстакадному виїзді з вулиці Борщагівській на Повітрофлотський шляхопровід. Обмеження діятиме з 2 по 12 травня.

Нагадаємо, що з 21:00 26 квітня до 06:00 2 травня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини на Північному мосту буде діяти обмеження в русі транспорту.

Також рух буде обмежено на мосту Патона з 08:00 28 квітня до 06:00 2 травня у зв'язку з виконанням робіт по ремонту плити проїзної частини. Рух обмежать у першій смузі руху в напрямку бульвару Дружби Народів.

Крім того, у Києві на Великдень і в поминальні дні весь міський транспорт буде працювати довше. Зокрема, передбачено продовжити роботу наземного пасажирського транспорту в ніч з суботи на неділю на одну годину і почати роботу 28 квітня на одну годину раніше.

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