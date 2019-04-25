В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона

Фото: мост Патона (wikimedia.org Xsandriel)

Ограничения будут действовать с 08:00 28 апреля до 06:00 2 мая

В Киеве частично ограничат движение транспорта на мосту Патона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, что ограничения будут действовать с 08:00 28 апреля до 06:00 2 мая в связи с выполнением работ по ремонту плиты проезжей части на мосту Патона. Движение будет частично ограничено в первой полосе движения в направлении бульвара Дружбы Народов.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с с 21:00 26 апреля до 06:00 2 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту будет действовать ограничение в движении транспорта.

Кроме того, в Киеве на Пасху и в поминальные дни весь городской транспорт будет работать дольше. В частности, предусмотрено продолжить работу наземного пассажирского транспорта в ночь с субботы на воскресенье на один час и начать работу 28 апреля на один час раньше.

Также метрополитен Киева в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на один час дольше, а 28 апреля метро откроется на час раньше. Последний поезд из центральных станций отправится около 1:15.