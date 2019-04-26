В Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Борщаговской

В Киеве частично ограничат движение транспорта на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, что ограничения будут действовать со 2 по 12 мая в связи с ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод. Движение будет частично ограничено на месте выполнения работ.

"Коммунальная корпорация просит прощения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с с 21:00 26 апреля до 06:00 2 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту будет действовать ограничение в движении транспорта.

Также движение будет ограничено на мосту Патона с 08:00 28 апреля до 06:00 2 мая в связи с выполнением работ по ремонту плиты проезжей части. Движение ограничат в первой полосе движения в направлении бульвара Дружбы Народов.

Кроме того, в Киеве на Пасху и в поминальные дни весь городской транспорт будет работать дольше. В частности, предусмотрено продолжить работу наземного пассажирского транспорта в ночь с субботы на воскресенье на один час и начать работу 28 апреля на один час раньше.