В Киеве частично ограничат движение по проспекту Бандеры до сентября

Со вторника, 16 марта, в Киеве частично ограничат движение по проспекту Степана Бандеры. Ограничение будет действовать до 31 августа.
Отмечается, что частичное ограничение по проспекту Бандеры введут с 7:00 16 марта.
На проспекте Бандеры начинается новый этап капитального ремонта. Дорожники будут работать на части от улицы Елены Телиги до проспекта. Оболонского в направлении станции метро "Почайна". В ближайшие недели работы будут проводить на отрезке от улицы Телиги до железнодорожной станции "Зенит".
Основные ремонтные работы планируют завершить до конца августа.
Напомним, на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса в Киеве начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля.
Добавим, что движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено до 31 мая из-за капитального ремонта. Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.