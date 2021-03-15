В Киеве частично ограничат движение по проспекту Бандеры до сентября

Со вторника, 16 марта, в Киеве частично ограничат движение по проспекту Степана Бандеры. Ограничение будет действовать до 31 августа.

На проспекте Бандеры начинается новый этап капитального ремонта. Дорожники будут работать на части от улицы Елены Телиги до проспекта. Оболонского в направлении станции метро "Почайна". В ближайшие недели работы будут проводить на отрезке от улицы Телиги до железнодорожной станции "Зенит".

Отмечается, что частичное ограничение по проспекту Бандеры введут с 7:00 16 марта.

Напомним, на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса в Киеве начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля.

Добавим, что движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено до 31 мая из-за капитального ремонта. Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.