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В Киеве частично ограничат движение по проспекту Бандеры до сентября

Автор: РБК-Украина

Со вторника, 16 марта, в Киеве частично ограничат движение по проспекту Степана Бандеры. Ограничение будет действовать до 31 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что частичное ограничение по проспекту Бандеры введут с 7:00 16 марта.

На проспекте Бандеры начинается новый этап капитального ремонта. Дорожники будут работать на части от улицы Елены Телиги до проспекта. Оболонского в направлении станции метро "Почайна". В ближайшие недели работы будут проводить на отрезке от улицы Телиги до железнодорожной станции "Зенит".

Основные ремонтные работы планируют завершить до конца августа.

Напомним, на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса в Киеве начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля.

Добавим, что движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено до 31 мая из-за капитального ремонта. Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.

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Новости Украины Киевограничение движения
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