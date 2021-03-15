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У Києві частково обмежать рух по проспекту Бандери до вересня

Автор: РБК-Україна

З вівторка, 16 березня, у Києві частково обмежать рух по проспекту Степана Бандери. Обмеження діятиме до 31 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Наголошується, що часткове обмеження по проспекту Бандери введуть з 7:00 16 березня.

На проспекті Бандери починається новий етап капітального ремонту. Дорожники працюватимуть на частини від вулиці Олени Теліги до проспекту. Оболонського у напрямку станції метро "Почайна". У найближчі тижні роботи проводитимуть на відрізку від вулиці Теліги до залізничної станції "Зеніт".

Основні ремонтні роботи планують завершити до кінця серпня.

Нагадаємо, на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса у Києві розпочався ремонт. Рух транспорту буде частково обмежено до 30 квітня.

Додамо, що рух на Індустріальному мосту в Києві буде обмежено до 31 травня через капітального ремонту. Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.

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Новини України Київограничение движения
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